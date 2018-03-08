Охранник Порошенко выстрелил себе в голову

23 февраля, заступив на пост охраны возле дома Порошенко в Козине, застрелился старший сержант Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергей Галасюк. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно информации сайта «Страна», новость о гибели вышла на страницах издания «Правда ТУТ», однако она была вскоре удалена.

Полицейский осуществил два выстрела в голову из табельного оружия.

7 марта смерть полицейского подтвердил начальник отдела коммуникации Нацполиции Киевской области Николай Жукович. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»).

Интересно, что ранее Галасюк уже пытался совершить самоубийство. И все равно он продолжал выполнять служебные обязанности.