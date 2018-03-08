Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Охранник Порошенко выстрелил себе в голову

Охранник Порошенко выстрелил себе в голову

23 февраля, заступив на пост охраны возле дома Порошенко в Козине, застрелился старший сержант Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергей Галасюк. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно информации сайта «Страна», новость о гибели вышла на страницах издания «Правда ТУТ», однако она была вскоре удалена.

Полицейский осуществил два выстрела в голову из табельного оружия.

7 марта смерть полицейского подтвердил начальник отдела коммуникации Нацполиции Киевской области Николай Жукович. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»).

Интересно, что ранее Галасюк уже пытался совершить самоубийство. И все равно он продолжал выполнять служебные обязанности.

Тэги: Петр Порошенко, политика, криминал

Комментарии

Колонка автора
06.03.18 11:27

Куда послал Россию Путин?

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.03.18 09:25

Чем закончится поединок между «Газпромом» и «Нафтогазом»: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Охранник Порошенко выстрелил себе в голову

Охранник Порошенко выстрелил себе в голову
08.03.18 17:24
2308
Последние новости
08.03.18 18:46

Гонтарева в Индии очистила организм и контролировала вес почти за 400 тысяч грн
08.03.18 18:27

Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
08.03.18 18:16

В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин
08.03.18 17:24

Охранник Порошенко выстрелил себе в голову
08.03.18 12:25

В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами
08.03.18 11:11

В США заметили, что Россия размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину
08.03.18 10:09

Найдена записка Россошанского, в которой он отрицает свою вину
08.03.18 09:37

В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан
07.03.18 19:59

Не пропустите шоу-программу «Рыцарские забавы в Древнем Киеве»
07.03.18 19:54

На «Интере» в воскресенье покажут самых крутых детей

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин
В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин
В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами
В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Риме строители метро откопали виллу II века
В Риме строители метро откопали виллу II века
В Киеве взорвали автомобиль. Объявлен план-перехват
В Киеве взорвали автомобиль. Объявлен план-перехват
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов