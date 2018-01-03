Из-за аварии на Хмельницкой АЭС остановлены сразу два энергоблока. Говорят, такого раньше не было

В ночь на 3 января от электросети был экстренно отключен энергоблок № 2 Хмельницкой атомной электростанции. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

В частности, как сообщается, причиной остановки стало «пропускание среды на уплотнительной поверхности узла „чехол — блок перемещения“ на приводе органов регулирования системы управления и защиты».

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, соответствующий инцидент произошел вечером во вторник, 2 января. В течение 30 минут была подана аварийная заявка на остановку энергоблока № 2 с целью устранения неисправности.

До полуночи на Хмельницкой атомной электростанции начали снижение мощности реакторной установки. А в ночь на среду, 3 января, энергоблок № 2 полностью отключили от сети.

В инспекции отмечают, что энергоблок № 2 пробудет в ремонте до 9 января, для расследования причин происшествия была создана специальная комиссия.

Радиационная обстановка на площадке Хмельницкой АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

В то же время, как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник, впервые за все время своего существования на ХАЭС отключены два энергоблока одновременно, так как блок № 1 второй месяц находится на капитальном плановом ремонте.

Как сообщала «Фраза», летом 2005 года на Ровенской АЭС вследствие задымления второго турбогенератора был отключен от электросети первый энергоблок. Его работа была возобновлена в тот же день.

Тогда же в результате снижения вакуума конденсатора турбины отключен от сети энергоблок № 2 с прекращением подачи электроэнергии в объединенную энергосистему.

Весной 2006 года в результате повреждения реактора был закрыт третий блок АЭС Турки Поинт, расположенной около города Флорида Сити в 50 километрах к юго-востоку от Майами (штат Флорида). При этом не исключалась версия преднамеренной порчи оборудования.

26 ноября того же года из-за возгорания масла в реакторном отделении операторы вынуждены были аварийно остановить реактор на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС. Возгорание произошло возле одного из главных циркуляционных насосов, которые обеспечивают охлаждение реактора. Огонь был ликвидирован через полчаса.

В августе 2008 года СМИ сообщили о том, что в Чернобыле произошла авария на объекте «Укрытие». В результате измерений было установлено, что в ряде объектов в центре столицы радиационный фонд превышал нормальный.

Осенью 2009 года во время испытаний третьего энергоблока на Ровенской АЭС сработала система безопасности. Блок перевели в режим охлаждения.

В апреле 2011 года один из четырех энергоблоков АЭС в Дукованах на юге Чехии был закрыт из-за аварии на реакторе. Как заявили в руководстве электростанции, реактор был остановлен из-за разгерметизации.

В конце 2015 года на Ленинградской атомной электростанции в России произошла авария, в результате которой был остановлен второй энергоблок. В турбинном зале треснула труба с паром. Он заполнил помещение и вышел за пределы электростанции.