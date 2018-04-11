В Украине умерших хотят хоронить в чужие могилы

Кабинет министров Украины перепишет правила, по которым хоронят умерших. Как выяснили журналисты «Фразы», это делается для того, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах.

Проект закона № 8248, который правительство подало в Верховную Раду, призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации, а также вводит понятие «биозахоронения», сообщают «Вести».

При этом хоронить по такой технологии предлагают не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. Впрочем, для этого местные власти должны дать добро на выделение под эти нужды отдельных их участков. Если инициативы правительства поддержит Верховная Рада, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.

Понятие «биозахоронения» включает в себя захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение пяти лет материалов, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. Лишь «информационная табличка».

Помимо этого Кабмин на законодательном уровне намерен ввести понятие «подхоронения» — захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении «кладбищенского периода» (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) такой могилы. Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей. Сейчас практикуется подхоронение к родственнику, если руководству кладбища предоставят доказательства их родства.

Также законопроект предусматривает борьбу с монополией в сфере ритуальных услуг и сохранение конфиденциальности данных об усопшем. Работникам правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния, учреждений здравоохранения запрещается сообщать поставщикам услуг захоронения адреса и телефоны родственников покойного.

По мнению директора коммунального предприятия «Киевский центр развития городской среды», которое занимается парками, Дениса Пивнева, вероятно в законопроекте речь идет об изменении статуса земель лесопарковых хозяйств и частичной передаче их для захоронений, но никак не о кладбищах в зонах отдыха.

«Проблема с местами для захоронения, безусловно, есть. На сегодняшний день выемка земель лесопарковых хозяйств осуществляется только по решению Кабинета министров, возможно, таким образом, они хотят упростить передачу земель из лесного фонда. У них бывают территории по 300–800 га, очень многие существующие кладбища граничат с лесопарками, то есть расширение кладбищ за счет этих земель — это более вероятный сценарий развития событий. Поскольку в законопроекте указано, что разрешение на биозахоронение вне кладбищ должны дать органы местного самоуправления, уверен, что никто из депутатов не рискнет идти на подобные шаги. Тем более при нынешней активности населения, местные жители также не позволят организовать кладбище в парке», — рассказал Пивнев.

Аналогичную точку зрения высказали и в пресс-центре «Киевзеленстроя»: «Мы изучили проект закона, но на данный момент в Украине запрещено захоронение вне специально отведенных мест. Официально нет разрешения о захоронении в зеленых зонах и даже не рассматривался этот вопрос».

Как сообщала «Фраза», с 15 марта похоронить умершего дома можно только по решению суда.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что в связи с действиями поправок нардепа Андрея Лозового в Уголовный процессуальный кодекс украинские суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.