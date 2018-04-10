Отныне, матери-одиночки, у которых в доме заметят мужчину, могут оказаться на скамье подсудимых

Социальные службы начали борьбу с матерями-одиночками, получающими субсидии и пособия. Как выяснили журналисты «Фразы», соцрботники опрашивают соседей матерей-одиночек и приходят к ним домой с проверками.



Если в доме матери-одиночки, получающей пособие, соцработники увидят мужчину, женщине будет грозить наказание в виде штрафа или судимости, сообщают «Вести».



В то же время, в парламенте обсуждают проект закона, согласно которому будет существенно расширен круг полномочий социнспекторов.



Так, дительница села Заремля Барановского района Житомирской области была признана виновной в том, что незаконно оформила как мать-одиночка материальную помощь на ребенка. «При оформлении документов Яна М. указала, что с отцом ребенка не проживает, он не помогает. Но по факту выяснилось, что они проживают вместе с 2014 года, связаны общим бытом, ведут хозяйство и воспитывают общего ребенка. В итоге обвиняемая нанесла ущерб государству на 8,5 тыс. грн», — установило следствие.



Женщина призналась, что пошла на такой шаг из-за денег, которых катастрофически не хватает. Ее приговорили к штрафу — чуть более 2 тыс. грн и одному году заключения с испытательным сроком. Согласно данным реестра судебных решений, только с начала года было вынесено несколько десятков подобных приговоров. Еще около сотни дел сейчас расследуются — следователи получают через суды доступ к личным делам и документам молодых мам. Больше всего таких случаев в Закарпатье, также открыты уголовные производства в Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Донецкой областях. Все случаи идентичны — проживали с отцами, а при оформлении документов указывали, что не знают, где те находятся. Суды, как правило, назначают разные наказания: некоторые отделываются денежными штрафами, но большинство — условными сроками на год.



Соцработник Закарпатской области рассказал, что чаще всего льготными выплатами злоупотребляют представители ромской национальности. «Кроме того, что они оформляют пособие как матери-одиночки, у них на поток поставлен другой вид мошенничества. Несовершеннолетние цыганки рожают детей, отказываются от них, а над малышами оформляют опекунство их бабушки. В таком случае выплаты составляют несколько тысяч гривен, на эти деньги может жить вся семья. Правда, часто социальные карточки у них отбирают цыганские бароны», — рассказал соцработник.



К маме-одиночке из Киева Анастасии приходили с проверкой — есть ли дома мужчина. «Сначала попросили показать детские вещи, коляску, кроватку. Смотрели, нет ли дома мужских вещей. Но о том, кто живет в квартире, еще выясняют у дворников и почтальонов. Они про всех все знают, кто с кем и где живет», — говорит Анастасия.



Адвокат Иван Либерман добавляет, что чаще всего о «фиктивном одиночестве» узнают от соседей и друзей, с которыми побили горшки. «Участковый обошел соседей рядом, сверху и снизу — выяснил, живет ли там мужчина. Как часто бывает дома, гуляет ли с ребенком. Но иногда о таких схемах узнают от бывших подруг, с которыми поссорились. А был случай, когда неофициальная свекровь поквиталась с невесткой, она сама позвонила в орган опеки и сообщила о такой авантюре», — говорит Либерман.



Дальше, по его словам, соцслужбы обращаются в правоохранительные органы, а те уже берут через суды разрешения на доступ к вещам и личным вещам родителей, запасаются показаниями свидетелей. После этого, через суд не составляет труда доказать, что ребенок воспитывается в полной семье с биологическим отцом. «Матери же признаются виновными в „мошенничестве“ и „подделке документов“, получают штрафы или небольшие уголовные сроки. А потом попадают под амнистию. При этом подобных уголовных дел и всевозможных проверяющих органов настолько много, что, по моим прогнозам, лет через пять судимости за хищения из бюджетов будут у четверти населения страны. Я знаю о подобных случаях, и теперь эти мамы ждут амнистии», — уверен Либерман.



По словам министра соцполитики Андрея Ревы, каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака, в так называемом теневом браке. «Количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 22 раза», — сказал глава ведомства.



Также соцслужбы мониторят и выплату субсидий. По домам в таком случае они ходят реже, зато узнают о покупках и имуществе субсидиантов в банках, реестрах недвижимости, у соседей и друзей. Например, в Полтавской области санитарка из роддома скрыла информацию о том, что сын купил машину за 169 тыс. грн за несколько месяцев до оформления субсидии. Таким образом она нанесла государству ущерб в 3389 грн.



Первый замглавы комитета по социальной политики Рады Сергей Каплин говорит, что инспекторы действительно «пошли в народ» — они очень активно ищут всех, кто получает льготы. «Социальные инспекторы действительно сейчас работают. Скажу больше, у нас правительство взяло огромный кредит в 10 млрд грн на модернизацию социальной системы. А вот что касается проверок, то думаю, в данное время никакого морального права проверять людей никто не имеет. Поскольку уже доказано, что наш прожиточный минимум — это касается набора продуктов, калорий — равен пыткам. На эти деньги вынуждены выживать и мамы-одиночки, и пенсионеры. Поэтому проверять, есть там мужчина в доме или нет — никто не должен», — говорит Каплин.



Он считает, что закон о социальных инспекторах в парламенте не будет проголосован. «В парламенте действительно есть законопроект, который дает больше прав социальным работникам, они смогут ходить по домам, заглядывать в холодильник. Но за него никогда депутаты не проголосуют, хотя этого от нас и требуют западные партнеры. Во-первых, накануне выборов никто на это не пойдет. Да и после выборов вряд ли его поддержат», — считает Каплин.

Как сообщала «Фраза», 7 июня 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении минимального размера алиментов на ребенка с 30% до 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

22 июня 2017 года в Украине были изменены правила уплаты алиментов.

В ноябре 2017 года Министерство юстиции Украины предложило Верховной Раде на законодательном уровне ужесточить ответственность злостным неплательщикам алиментов.

6 декабря в Херсонской области работники исполнительной службы провели ряд рейдов по адресам злостных неплательщиков алиментов. Как заявил начальник областного управления юстиции Константин Хутковский, «как показывает практика, те люди, которым ограничен выезд за границу, сегодня на 100% погасили свою задолженность».

7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Документ позволяет сурово наказывать должников, которые не платят алименты более полугода.

4 января 2018 года появилась информация о том, что Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины усиливающий ответственность родителей за неуплату алиментов на содержание малолетних детей.