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В Киеве бушевал сильный пожар на заводе, есть пострадавшие

В Киеве бушевал сильный пожар на заводе, есть пострадавшие

В понедельник, 15 октября, в Киеве случился пожар на заводе «Транссигнал», расположенном на улице Жилянской. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь бушевал в помещении на пятом этаже производственного здания.

Как передает «Информатор», пожар начался приблизительно в 14 часов, огнем была охвачена площадь около 60 квадратных метров. Работников завода, которые находились в здании, экстренно эвакуировали.

Сообщается о нескольких пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь вследствие отравления угарным газом. Впрочем, госпитализация им не потребовалась.

В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией остатков пожара. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа полиции и эскперты.

Как писала «Фраза», в Киеве бушевал сильный пожар на Русановских садах.

Ранее сообщалось, что на одном из киевских рынков бушевал гигантский пожар.

Тэги: Киев, пожар, общество, завод

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