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Главные новости за 8-9 сентября 2018 года

Главные новости за 8-9 сентября 2018 года

Украина добывает вторую победу в Лиге наций, на нервах обыграв Словакию. Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по футболу провела свой второй поединок в новом европейском турнире — Лиге наций. Подопечные Андрея Шевченко на «Арене Львов» принимали сборную Словакии. Поединок прошел при пустых трибунах. Все дело в том, что еще в 2015 году, в матче Украина — Испания, на трибунах висели какие-то плакаты, которые не понравились чиновникам из УЕФА. И так случилось, что спустя три года матч со словаками был первым домашним для Украины под эгидой УЕФА, поэтому только сейчас нас настигло это наказание.

Мировое Православие — на грани раскола. Заявление РПЦ. Священный Синод Русской Православной Церкви решительно протестует и глубоко возмущен назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «экзархами» КП в Киеве. Об этом говорится в Заявлении Священного Синода РПЦ.

В Керченском проливе разыгралась настоящая драма. В Керченском проливе из-за шторма потерпел бедствие малый буксир «Шквал». Экипаж из семи человек покинул судно на спасательном плоту и запросил помощи.

На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП. В Керченском проливе плавучий кран врезался в опору российского моста в Крым. Инцидент произошел утром в субботу, 8 августа, во время шторма, бушевавшего в акватории Керченского пролива.

Одессу и область захлестнула волна смертельных ДТП: за ночь погибли минимум 5 человек. В Одесской области произошло сразу несколько ДТП со смертельным исходом. В трех «дорожных» инцидентах погибли, по меньшей мере, пять человек.

В Украине рейтинг Путина оказался выше, чем у Порошенко. Социологи рассказали о симпатиях жителей Украины к президенту РФ Владимиру Путину. Рейтинг главы России оказался даже выше показателя Петра Порошенко.

Пьяные посиделки в Гидропарке закончились жуткой смертью. В киевском Гидропарке утонул молодой парень. Трагедия произошла приблизительно в 3 часа ночи, в районе Венецианского моста.

В прокуратуре рассказали шокирующие подробности смерти Жука и назвали имя убийцы. Прокуратура Сумской области установила личность убийцы бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Спящего во дворе дома Анатолия расстреляла из пистолета собственная жена.

К Земле летит нечто страшное, способное убить все живое. К Земле приближается загадочный объект, обладающий огромным радиоактивным излучением. Речь идет о так называемом «джете» ‒ тонкой струе гамма-излучения, которая образовалась вследствие столкновения двух нейтронных звезд.

Тэги: Киев, Украина, общество, мир

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