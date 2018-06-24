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Карпаты завалило июньским снегом. В ГСЧС рассказали, что еще ждать от погоды

Карпаты завалило июньским снегом. В ГСЧС рассказали, что еще ждать от погоды

В ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег, утром температура опустилась до 1 градуса Цельсия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

По его данным, там находился палаточный городок с 27 детьми. В этом месте слой снега достиг несколько сантиметров. Туда пришлось отправлять спасателей с теплыми одеялами и горячим чаем, они должны доставить детей в низинные населенные пункты.

В эфире телеканала «112.Украина» Москаль сообщил, что лагерь с детьми из Одесской, Харьковской областей и Киева не был должным образом зарегистрирован в спасательной службе, поэтому найти их трудно — спасатели не знают, где точно искать, а сами они не знают, где находятся. К тому же на местности наблюдается густой туман.

Позже в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям журналистам «Фразы» сообщили, что палаточный городок возле горы Близница Раховского района был эвакуирован спасателями в село Билин. Всего было эвакуировано 35 человек, 27 из которых дети.

Для предоставления помощи привлекли семерых спасателей и четыре единицы техники.

Между тем, как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook, сегодня, 23 июня, снег также выпал на Черногорском хребте Карпат. Температура здесь снизилась до 0°С.

Снег также выпал на Свидовце в урочище Драгобрат, сообщается на странице сообщества «Наше Прикарпатье» в соцсетях.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, 23 июня в Украине ожидается резкое изменение погоды: кроме восточных регионов, местами ожидаются грозы, в центральных и южных областях — местами град и шквалы 17-22 м/с, а в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди.

Тэги: снег, Геннадий Москаль, Закарпатье, прогноз погоды, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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