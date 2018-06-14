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В самом центре Николаева двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Третьему помешали прохожие

В самом центре Николаева двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Третьему помешали прохожие

В центре Николаева задержаны трое парней по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Отдела коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, как сообщается, в ночь на 14 июня в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по Центральному проспекту находится девочка, которая просит о помощи и заявляет о совершении насильственных действий. По приезду полиции заявитель рассказал, что ночью, возвращаясь домой, его окликнул неизвестный нетрезвый молодой человек, а когда они начали разговор, мужчина увидел как недалеко от них вышла нетрезвая девушка в окровавленной одежде и убегавших неизвестных.

Узнав от потерпевшей, что она вместе с обидчиками заходила в находящееся неподалеку торговое заведение, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, получили детальное описание внешности нападавших и в течение часа задержали их неподалеку от места преступления, где они продолжали распивать алкогольные напитки. На их одежде были зафиксированы пятна крови, поэтому сомнений у патрульных о причастности к совершению изнасилования не осталось.

В итоге трое николаевцев 18 и 21 лет были доставлены в Центральный отдел полиции. Со слов задержанных и потерпевшей, которой оказалось 12 лет, предварительно установлено, что они познакомились в парке в центре города, вместе распивали спиртные напитки, а потом, купив еще алкоголя, отправились в ближайший двор. Там, по данным следствия, двое злоумышленников воспользовались беспомощным состоянием пострадавшей, и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Аналогичным намерениям третьего помешали прохожие.

Как сообщает местный портал «Преступности.НЕТ», все произошло во дворе в самом центре города, на улице Соборной, за супермаркетом «Сотка».

Как сообщала «Фраза», в конце 2010 года в Кировограде по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней местной жительницы был задержан 24-летний сержант милиции, водитель-сотрудник одного из ведомственных учебных заведений.

Осенью 2013 года в Днепропетровской области несовершеннолетний парень изнасиловал неестественным способом 14-летнюю девочку и избил ее бабушку.

в Ивано-Франковской области 19 сентября 2017 года среди белого дня на улице 20-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку. В полиции заявили, что насильник имеет явные признаки умственной отсталости.

В конце сентября 2017 года полиция задержала 16-летнего парня, которого подозревают в развращении 3-летней девочки. Преступление произошло в кафе в центре Ивано-Франковска.

1 октября вечером в городе Новомиргород Кировоградской области неизвестный изнасиловал 3-летнего ребенка.

В начале ноября «верховный Суд» так называемой «ДНР» приговорил к смертной казни мужчину, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

В конце февраля 2018 года в Харьковской области задержали педофила-рецидивиста в тот момент, когда он пытался похитить девятилетнего ребенка.

В начале марта 2018 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы на Троещине.

21 мая в Днепропетровской области в городе Желтые Воды за развращение 9-летней девочки задержан 44-летний мужчина. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за подобные действия.

В тот же день СМИ сообщили, что в Киеве в изнасиловании несовершеннолетней обвиняется боец Управления государственной охраны, лейтенант спецподразделения «Булат».

Тэги: изнасилование, магазин, Николаев, криминал, Национальная полиция Украины

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