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Арестован журналист Святогор, подозреваемый в издевательствах над животными

Арестован журналист Святогор, подозреваемый в издевательствах над животными

Киевский суд арестовал журналиста и как он сам себя называет «президента общественной организации Союз журналистов-догхантеров» Алексея Святогора, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Как выяснили журналисты «Фразы», Святогора лишили права внести за себя залог.

Журналист был задержан 8 июня.

Обвинители утверждают, что Святогор отстреливал собак в разных городах Украины, травил их и хвалился этим в соцсетях.

Как сообщала «Фраза», 12 января 2017 года вечером в Киеве прогремел взрыв в одном из домов Днепровского района. Взрывное устройство было заложено в почтовом ящике известного киевского догхантера Алексея Святогора.

Напомним также, что на днях в Одессе избили живодера, который издевался над котятам на глазах у малолетнего ребенка.

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