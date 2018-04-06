Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Украина решила построить базу на Луне

Украина решила построить базу на Луне

Украинское КБ «Южное» работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны. Как выяснили журналисты «Фразы», этот проект будет реализован совместно с Европейским космическим агентством в ближайшие десятилетия.

По словам начальника проектного отдела по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадия Осинового, проект пройдет пять этапов, пишет Тokar.

Предварительный этап (2020 — 2030 года) предусматривает картографирование поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя «Криптон», разгонного и посадочного месячных модулей.

На следующей стадии (2030 — 2032 года) специалисты определят место будущей базы. Именно туда «Криптон» доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Предстоит вывод на орбиту космической станции.

Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.

Четвертый этап (2042 — 2062) замкнет создание систем жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории. А в 2062 году украинцы запустят постоянную базу без необходимости постоянного пребывания человека на Луне.

Конструкторы оценивают данный проект, как очень сложный и дорогой. Воплотить его можно будет только общими усилиями компаний из многих стран мира. За финансирование проекта должны взяться правительства наиболее развитых стран.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2005 году космическая программа Джорджа Буша, включающая высадку на Луну и последующий полет на Марс, оказалась под угрозой срыва из-за нехватки финансирования.

В октябре 2016 года генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев заявил о том, что Украина может осуществить полет на Марс и может занять лидирующие позиции в организации полетов на Луну.

В феврале 2017 года американская частная космическая компания SpaceX объявила о планах в ближайшем будущем организовать полет двух человек к Луне. Ожидается, что это случится уже в 2018 году.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву о возвращении американских астронавтов на Луну для долгосрочного исследования.

В эксклюзивном комментарии «Фразе» первый космонавт Украины, Герой Украины, кандидат технических наук, президент Аэрокосмического общества Украины, народный депутат Украины IV созыва Леонид Каденюк рассказал о том, под силу ли США возобновить полеты на Луну.

Тэги: планета, мир, космос, наука, Луна, исследование

Комментарии

Колонка автора
05.04.18 17:23

Почему в России не будет блокчейна

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

06.04.18 09:23

Неубиваемая «шишига»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Известное российское СМИ продемонстрировало истинное отношение России к «гражданам ЛДНР»

Известное российское СМИ продемонстрировало истинное отношение России к «гражданам ЛДНР»
06.04.18 14:03
770
Последние новости
06.04.18 14:24

В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
06.04.18 14:03

Известное российское СМИ продемонстрировало истинное отношение России к «гражданам ЛДНР»
06.04.18 13:38

Европейский футбольный гранд может пострадать из-за «ДНР»
06.04.18 13:31

В почтовом отделении Киева перехватили посылку с наркотиками
06.04.18 12:57

Ученые нашли в пустыне Наска несколько гораздо более старых рисунков
06.04.18 12:40

В Кременчуге подростки подорвались на петарде
06.04.18 12:04

США не скрывают своего презрения к ООН
06.04.18 11:42

Украина решила построить базу на Луне
06.04.18 11:13

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам за коррупцию
06.04.18 11:12

5000 часов видеозаписей и свидетелей: ВБ наглядно объяснила, почему обвиняет Россию в отравлении Скрипаля

Интервью

06.04.18 09:05

Максим Побокин: Надежда Савченко - инструмент

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
Под Киевом врачи залечили женщину до смерти
Под Киевом врачи залечили женщину до смерти
На Одесщине обезвредили громадную мину вековой давности
На Одесщине обезвредили громадную мину вековой давности
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Москве горит крупный торговый центр
В Москве горит крупный торговый центр
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов