Украина решила построить базу на Луне

Украинское КБ «Южное» работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны. Как выяснили журналисты «Фразы», этот проект будет реализован совместно с Европейским космическим агентством в ближайшие десятилетия.



По словам начальника проектного отдела по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадия Осинового, проект пройдет пять этапов, пишет Тokar.



Предварительный этап (2020 — 2030 года) предусматривает картографирование поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя «Криптон», разгонного и посадочного месячных модулей.



На следующей стадии (2030 — 2032 года) специалисты определят место будущей базы. Именно туда «Криптон» доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Предстоит вывод на орбиту космической станции.



Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.



Четвертый этап (2042 — 2062) замкнет создание систем жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории. А в 2062 году украинцы запустят постоянную базу без необходимости постоянного пребывания человека на Луне.



Конструкторы оценивают данный проект, как очень сложный и дорогой. Воплотить его можно будет только общими усилиями компаний из многих стран мира. За финансирование проекта должны взяться правительства наиболее развитых стран.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2005 году космическая программа Джорджа Буша, включающая высадку на Луну и последующий полет на Марс, оказалась под угрозой срыва из-за нехватки финансирования.

В октябре 2016 года генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев заявил о том, что Украина может осуществить полет на Марс и может занять лидирующие позиции в организации полетов на Луну.

В феврале 2017 года американская частная космическая компания SpaceX объявила о планах в ближайшем будущем организовать полет двух человек к Луне. Ожидается, что это случится уже в 2018 году.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву о возвращении американских астронавтов на Луну для долгосрочного исследования.

В эксклюзивном комментарии «Фразе» первый космонавт Украины, Герой Украины, кандидат технических наук, президент Аэрокосмического общества Украины, народный депутат Украины IV созыва Леонид Каденюк рассказал о том, под силу ли США возобновить полеты на Луну.