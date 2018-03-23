«Лох-несское чудовище» загадочно исчезло с американского пляжа

Тело неопознанного животного, найденное на побережье штата Джорджия (США), исчезло. Как выяснили журналисты «Фразы», останки неизвестного существа пропали до того, как до них добрались ученые.

Как сообщает Lenta.ru, специалисты так и не смогли обнаружить тело животного, так что единственным доказательством его существования остается снимок обнаружившего его американца. Из-за этого, а также сходства останков с классическим изображением мифического Лох-несского чудовища биологи предполагают, что это было фальсификацией.

По мнению морского биолога Дугласа Макколи даже если этот снимок не подделка, на нем, скорее всего, запечатлена плащеносная акула — редкий вид, считающийся живым ископаемым из-за наличия примитивных черт.

Как сообщала «Фраза», 20 марта 2018 года на берег американского штата Джорджия выбросило тело мертвого морского чудовища. Странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов.