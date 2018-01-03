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В конце января люди смогут наблюдать уникальное явление, которого не было уже 150 лет

В конце января люди смогут наблюдать уникальное явление, которого не было уже 150 лет

31 января 2018 года жители планеты Земля смогут увидеть уникальное явление — полное затмение Луны. Как выяснили журналисты «Фразы», уникальность заключается в том, что затмение будет сопровождаться фазой второго полного месяца января, который будет иметь голубой цвет своей оси.

В последний раз это явление было доступным для Земли более чем 150 лет назад, сообщает Space.com.

Как пишет издание, затмение состоится в середине ночи, а Тихий океан будет обращен к луне в то время. Центральная и Восточная Азия, Индонезия, Новая Зеландия и большая часть Австралии получат великолепный вид этого лунного шоу в вечернем небе. Она (Луна) будет идти дальше, на запад, в Западную Азию, на Индийский субконтинент, Ближний Восток и Восточную Европу.

Продолжительность полной фазы затмения составит 77 минут. Интересно, что нижняя часть оси луны во время затмения будет гораздо ярче, чем верхняя.

В следующий раз явление затмения с голубой Луной произойдет лишь в 2028 году, а затем — в 2032. Последнее полное затмение «Голубого Месяца» происходило в 1866 году.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 августа жители Украины могли наблюдать частичное теневое лунное затмение. Тогда тень от Земли «съела» южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть возле границы тени покраснела.

Предыдущее лунное затмение украинцы могли наблюдать в сентябре 2016 года. Тогда земная тень окрасила естественный спутник в красновато-бурый цвет.

Тэги: Земля, наука, Луна, лунное затмение, явление

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