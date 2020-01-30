Число пользователей популярной социальной сети рекордно выросло за прошлый год

У социальной сети Facebook рекордно выросло число пользователей. Как выяснили журналисты «Фразы», за прошлый год их стало больше сразу на 8%.

По данным портала Deadline, сейчас общее число пользователей Facebook во всем мире составляет 2,5 миллиарда человек.

Учитываются люди, которые заходят в социальную сеть хотя бы раз в месяц.

При этом сразу 1,66 миллиарда пользователей заходят в Facebook ежедневно.

При этом компания сумела увеличить свою выручку: в прошлом году она составила 70,697 миллиардов долларов, что сразу на 27% больше, чем в позапрошлом году. В то же время, чистая прибыль Facebook снизилась на 16% до 18,485 миллиардов долларов.

Как писала «Фраза», Facebook наняла сотни подрядчиков для расшифровки разговоров пользователей.

Ранее в Google обнаружили уязвимость в одних из самых популярных смартфонов.