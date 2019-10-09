В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка

Украина опустилась в рейтинге мировой конкурентоспособности. Как выяснили журналисты «Фразы», его опубликовал Всемирный экономический форум.

За год Украина потеряла два места, упав с 83-й на 85-ю позицию, набирая 57 баллов из 100. Стоит отметить, что показатель в баллах за год нашей страны не изменился, однако «поднажали» другие страны.

В спину Украине дышат Тунис и Молдова, а впереди нас оказались Албания и Ямайка.

Россия в рейтинге осталась на 43-м месте, а Грузия упала сразу на восемь позиций, оказавшись на 74-м месте. Зато на одну позицию поднялась Армения, занимающая уже 69-е место, а Азербайджан и вовсе совершил рывок на одиннадцать мест, занимая уже 58-ю позицию.

На вершине рейтинга произошло изменение: США уступили первое место Сингапуру.

Хуже всего дела с конкурентоспособностью обстоят в Чаде и Йемене.

По нашей стране Всемирный экономический форум дает такую выкладку:

Как видно, эксперты считают, что хуже всего дела в Украине обстоят с финансовой системой (136-е место), макроэкономической стабильностью (133-е место) и институтами власти (104-е место). Лучше всего же в нашей стране с инфраструктурой (57-е место), образованием (44-е место), инновационными возможностями (60-е место) и товарным рынком (57-е место).

Как писала «Фраза», шесть украинских вузов попали в глобальный мировой рейтинг. Но наблюдается печальная тенденция.

Ранее был опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мирa.