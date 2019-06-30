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На Львовщине девочка-подросток почти двое суток провела в плену у извращенца

На Львовщине девочка-подросток почти двое суток провела в плену у извращенца

На Львовщине 37-летний мужчина похитил 14-летнюю девочку и издевался над ней почти двое суток. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителя, в полицию обратились родители девочки, которые заявили, что их дочь внезапно исчезла.

Сообщается, что поисками занимались аж сто полицейских, которые нашли пропавшего ребенка на вторые сутки. Выяснилось, что все это время девочка находилась в плену у «знакомого», который регулярно ее насиловал.

Как отметил Вячеслав Аброськин, по данному делу проводится расследование. По его мнению, наказание за подобные преступления необходимо ужесточать.

Он также посетовал, что законопроект № 6607, который предусматривает введение открытого реестра педофилов и их химическую кастрацию, целых два года не может попасть на рассмотрение депутатами Верховной Рады.

Как писала «Фраза», в Одессе продавец киоска развратил 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

Ранее под Киевом прямо в электричке ограбили и изнасиловали девочку-подростка.

Тэги: изнасилование, общество, уголовное дело, педофил, ребенок, регионы, Львовская область, похищение, девочка, криминал, извращенец, Вячеслав Аброськин, Национальная полиция Украины, новости Украины

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