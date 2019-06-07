Украинская «молодежка» U-20 вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сегодня, 7 июня, молодежная сборная Украины по футболу U-20 провела поединок 1/4 финала Чемпионата мира, который в эти дни проходит на полях Польши. Как передает корреспондент «Фразы», соперником наших ребят была сборная Колумбии.

Украинцы довольно уверенно начали поединок, и уже на шестой минуте обязан был забивать Булеца, но мяч, после его удара головой, совсем немного разминулся со штангой. И все же еще через пять минут Сикан вывел свою команду вперед, воспользовавшись несогласованными действиями защитника и голкипера колумбийцев.

После этого игра сместилась в центр поля, и у ворот обеих команд опасных моментов не было. Зато после перерыва игра оживилась и не прошло и двадцати минут второй половины встречи, как обязан был забивать Цитаишвили – его удар после отскока от газона пролетел над перекладиной.

После этого большими силами пошли в атаку колумбийцы, раз за разом проверяя бдительность нашего голкипера из-за пределов штрафной. Вплоть до того момента, как их стало на одного игрока меньше: Карбонеро грубо сыграл против Попова и был удален с поля. Впрочем, покинул газон и наш защитник, правда, на носилках.

Как бы то ни было, а наша команда одержала победу со счетом 1:0 и вышла в полуфинал, где соперником будет победитель пары Италия – Мали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первой встрече украинцы обыграли сборную США со счетом 2:1.

Во втором матче наши ребята обыграли Катар со счетом 1:0.

В последнем поединке на групповом этапе наши ребята разошлись миром с нигерийцами – 1:1.

В 1/8 финала украинцы разгромили Панаму со счетом 4:1.