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Сборная Бразилии – очередной участник 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Бразилии – очередной участник 1/4 финала ЧМ-2018

Сегодня, 2 июля, на Чемпионате мира по футболу в России состоялся еще один матч 1/8 финала. Как передает корреспондент «Фразы», отношения на поле выясняли сборные Бразилии и Мексики.

Бразильцы на протяжении всего поединка уверенно владели преимуществом, подолгу контролировали мяч и периодически проверяли бдительность мексиканского голкипера. Но до перерыва распечатать Гильермо Очоа кудесникам мяча не удалось.

Зато едва началась вторая половина встречи, как счет был открыт. Неймар красиво обыгрался с Виллианом, игрок «Челси» прострелил во вратарскую площадь, где Неймар в падении сумел-таки переправить мяч в сетку ворот.

До финального свистка у мексиканцев не было ни единого по-настоящему опасного момента для того, чтобы спасти эту встречу. Зато бразильцы регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника. И вполне закономерно на 88-й минуте добились успеха. Неймар убежал по левому флангу, покатил мяч вдоль ворот и Фирмино спокойно переправил его в сетку – победа Бразилии со счетом 2:0.

Сегодня вечером состоится еще один поединок 1/8 финала между сборными Японии и Бельгии. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с бразильцами.

Ранее «Фраза» сообщала, что сборная России сенсационно обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. Также в 1/4 финала вышли хорваты, которые также по пенальти обыграли датчан.

Днем ранее в четвертьфинал также вышли сборные Франции и Уругвая.

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