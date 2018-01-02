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По словам источника, на теле убитой правозащитницы нашли колото-резаные раны

По словам источника, на теле убитой правозащитницы нашли колото-резаные раны

В СМИ попала информация о возможной причине смерти правозащитницы Ирины Ноздровской. Как выяснили журналисты «Фразы», на теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Также стало известно о том, что в тот момент, когда нашли тело, на Ирине был только бюстгальтер. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, на теле погибшей обнаружены колото-резаные раны в области шеи.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Бывшего жениха погибшей задержали.

Вскоре появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

2 января 2017 года под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Тэги: убийство, расследование, правозащитник, криминал, Ирина Ноздровская

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