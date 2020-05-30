30 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 30 мая — 151-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 17 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 30 мая будет в 04:54:32, заход в 20:59:25. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 04 минуты (+1:57 минут).

30 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 7.23. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 48.4 %. Заход Луны будет в 02:19:23.

Какой церковный православный праздник отмечается 30 мая

Сегодня, 30 мая, православные чтят:

— память апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии, сродников апостола Павла (I в.);

— память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 г.);

Преподобная Евдокия Московская

— память мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов (284 — 305 гг.);

— память святителя Стефана I, патриарха Константинопольского (893 г.);

— обретение мощей преподобномученика Адриана Ондрусовского (1549 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 30 мая

30 мая на международном уровне празднуют:

— Всемирный день Тай-цзи и Цигун. Тайцзицюань (Тай-цзи) — «кулак Великого Предела», китайское боевое искусство, один из видов ушу. Цигун — это комплексы традиционных упражнений, которые возникли на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик. Выполняются с оздоровительными и терапевтическими целями. Всемирный день Тай-цзи и Цигун обрел свой международный статус на рубеже столетий. Тогда на лужайке художественного музея в Канзасе собралось порядка 200 приверженцев древних техник.

Техника тайцзицюань

— Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Праздник был основан по решению Всемирной организации здравоохранения и отмечается ежегодно 30 мая совместно с Всемирным днем больного аллергией.

Озабоченные женщины 30 мая празднуют День феминизма. Дата ими выбрана потому, что именно в этот день была казнена Жанна д’Арк.

В Перу 30 мая отмечают Национальный день картофеля, в Германии — Праздник клубники.

Также 30 мая во Франции отмечается День святой Жанны д’Арк.

Католики в этот день празднуют День святого Фердинанда Кастильского. Этот испанский правитель жил в первой половине 13 века и прославился освобождением королевства от мавританских захватчиков.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 30 мая:

— День Лумиса. Малон Лумис — американский стоматолог, известен как один из пионеров радиотехники, автор одного из первых патентов на беспроводной телеграф;

— В США — День Ронни Джеймса Дио. Отмечается в Лос-Анджелесе в честь певца в стиле хеви метал;

— День «Полей цветы». В этот день всем, кто забывает поливать цветы, рекомендуется сделать это (если конечно, цветы дожили до этого дня);

— Международный день объятий вашей кошки. Тут все понятно. Если у вас есть кошка — рекомендуется срочно с ней обняться.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 30 мая

30 мая в Украине празднуют День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот день отмечается ежегодно в последнюю субботу мая. Праздник был установлен в 1999 году.

Также 30 мая — День украинского города Коростень (Житомирская область). Коростень был основан в 705 году и назывался Искоростень. Был сожжен княгиней Ольгой в качестве мести за убийство древлянами мужа — князя Игоря.

И еще 30 мая — День города города Калуш (Ивано-Франковская область). Город был основан в 1437 году.

30 мая в Украине родились такие известные люди:

— украинский скульптор и художник Александр Архипенко (1887 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 30 мая

30 мая 1416 года инквизицией был сожжён чешский религиозный реформатор, сподвижник Яна Гуса, Иероним Пражский.

30 мая 1431 года в Руане была сожжена Жанна д’Арк.

Жанна д’Арк на костре

30 мая 1631 года первый выход La Gazette. Это была первая французская газета. Считается первой европейской газетой, отвечающей современным стандартам.

30 мая 1871 года — день падения Парижской коммуны.

30 мая 1876 года российский император Александр II подписал Эмский указ, которым запретил печатать на украинском языке все оригинальные произведения и переводы, давать сценические представления, читать лекции на украинском языке, а также ввозить украинские издания из-за границы.

30 мая 1884 года было открыто движение по Екатерининской железной дороге, соединивший Донбасс и Кривбасс.

30 мая 1896 на окраине Москвы произошла печально известная давка на Ходынском поле.

30 мая 1953 год в журнале Nature опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК — двойную спираль.

30 мая 1959 года на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.

30 мая 1971 года состоялся запуск автоматической межпланетной станции «Маринер-9» к Марсу.

Народные приметы, традиции и праздники 30 мая

30 мая в народе отмечается Евдокия Свистунья.

Этот день в народе было принято окучивать картошку. Также 30 мая наблюдали за приметами. Считалось, что какова Евдокия — таково и лето. Родившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету. Если в этот день дует еще и северный ветер — к лету холодному.

Также 30 мая в этот день почитали святого Андроника (Ондрона, как его называли на Руси). Андроник считался избавителем от засухи. С этой целью часто в этот день крестьяне выходили в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брали осиновую ветвь, обтесывали ее и втыкали в землю. Такая была народная магия.

Именинники 30 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Андроник,

— Иуния,

— Додо,

— Евдокия,

— Солохон,

— Памфамир,

— Памфалон,

— Стефан.