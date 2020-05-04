Коронавирусом в аннексированном Крыму заразились участники церковного хора и медик

Главное: В аннексированном Крыму выросло число больных коронавирусом. Заразились участники церковного хора.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заболевших коронавирусом. В понедельник, 4 мая, т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов сообщил, что за сутки заразились еще шесть человек, а общее число больных выросло до 111 человек.

По его словам, трое заболевших являются участниками церковного хора в Сакском районе. Еще один зараженный – медик Сакской больнице. Также известно, что в Симферопольском районе заболел человек, вернувшийся из Москвы.

Что касается церковного хора, то он принимал участие в пасхальной службе, а всего в нем заболели уже шесть человек.

Режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) был продлен до 11 мая.

Российская администрация полуострова также сообщала: «С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются на обсервацию на две недели».

В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система.

Улицы городов полуострова патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 1 мая 2020 года в Крыму внезапно скончался один из «руководителей» аннексированного полуострова.

29 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирусом в Крыму массово заражаются медики.