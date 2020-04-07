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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 7 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 7 апреля 2020

По состоянию на 19-00 7 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 365 004. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 76 507 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 292 467 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 369 069 (смертей ‒ 11 018), Испании ‒ 140 510 (13 798), Италии ‒ 132 547 (16 523), Германии ‒ 104 199 (1 842), Франции ‒ 98 984 (8 926), Китае ‒ 82 718 (3 335), Иране ‒ 62 589 (3 872), Великобритании ‒ 52 302 (5 385), Турции ‒ 30 217 (649), Швейцарии ‒ 22 242 (811), Бельгии ‒ 22 194 (2 035), Нидерландах ‒ 19 703 (2 108), Канаде ‒ 16 667 (323), Австрии ‒ 12 547 (243), Португалии ‒ 12 442 (345), Бразилии ‒ 12 341 (581) и Южной Корее ‒ 10 331 (192).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 462 инфицированных. К сожалению, 45 из них скончались. При этом 28 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», жители Нью-Йорка продолжают массово умирать от коронавируса.

Также сообщалось, что коронавирус спровоцировал всплеск алкогольных отравлений в Иране.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, здоровье, эпидемия, мир, Италия, Франция, Испания, статистика, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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