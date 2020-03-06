В Сумах из-за коронавируса объявили карантин

В Сумах введен карантин из-за коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял местный городской совет.

Таким образом, в Сумах ограничили проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

В мэрии города постановили следующее: «Ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией».

Кроме этого, в отделе образования городского совета предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

Добавим, что в детских садах разрешили провести традиционные весенние утренники.

Ранее в Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса.

Как писала «Фраза», в Черновцах коронавирус заподозрили еще у двух людей.