В Сумах из-за коронавируса объявили карантин

В Сумах введен карантин из-за коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял местный городской совет.
Таким образом, в Сумах ограничили проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.
В мэрии города постановили следующее: «Ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией».
Кроме этого, в отделе образования городского совета предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.
Добавим, что в детских садах разрешили провести традиционные весенние утренники.
Ранее в Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса.
Как писала «Фраза», в Черновцах коронавирус заподозрили еще у двух людей.