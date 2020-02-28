Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Чилдрен Кинофест 2020 объявил посла фестиваля

Чилдрен Кинофест 2020 объявил посла фестиваля

Почетным послом VІІ Чилдрен Кинофеста стал музыкант, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

«Сколько я себя помню, любил кино и мультики. Когда был маленьким, любил их смотреть в кинотеатрах и терпел, когда закончатся новости по тв. Считаю себя киноманом и, в то же время, совсем не разбираюсь в кино. Единственное, что я знаю наверняка – фильмы и книги из моего детства сделали меня тем, кто я есть. Мои поступки, продиктованные поступками героев детских картин, мои, порой утопические, мечты, похожие на их мечты. За годы уже взрослой жизни в одиночестве и гастролях, сформировался мой вкус к определенным жанрам, и я не представляю кем бы я был без них, написал ли хоть что-то. Именно поэтому я благодарен за честь поддержать эту замечательную инициативу! Не останавливайтесь никогда: «маленькие мы» ждут это чудо, и отчаянно хотят вдохновения, смеха, слез и просто красочного счастья под названием – «кино», – комментирует свое участие в фестивале Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк – музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс», папа десятилетнего Ивана и семилетней Александры. Андрей родился в Черкассах, где провел детство и юность. В 2004 году вместе с командой создал группу «Бумбокс». В апреле 2005 года «Бумбокс» презентовали первый альбом «Меломания», а уже в 2006-м вышла вторая пластинка «Family Бизнес», которая получила в Украине золотой статус. За 15 лет работы «Бумбокс» приобрел широкую популярность как в Украине, так и за ее пределами, и получил немало музыкальных премий. В 2017-2018 годах «Бумбокс» в поддержку мини-альбомов «Люди» и «Голый Король» посетили с гастролями 15 стран и отыграли 117 концертов. В 2019 году «Бумбокс» выпустил седьмую по счету пластинку «Тайный код: Рубикон», в поддержку которой Андрей с группой отправились в концертный тур.

Ежегодно фестиваль Чилдрен Кинофест поддерживает посол, который популяризирует идеи качественного семейного досуга и культурного развития детей и подростков в Украине. Послами фестиваля в разные годы были певцы Фагот, Джамала, Дмитрий Шуров, актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Екатерина Бабкина и правозащитница и писательница Лариса Денисенко.

VІІ Чилдрен Кинофест пройдет в Украине с 29 мая по 7 июня 2020 года, и охватит более 20 городов.

В октябре в рамках фестиваля был объявлен Четвертый конкурс детских короткометражных фильмов, в котором могут участвовать дети от 7 до 14 лет. Десять лучших фильмов будут показаны в городах-участниках фестиваля 6 июня. Дедлайн подачи конкурсной работы – 26 апреля 2020 включительно.

В течение года в рамках киноклубного проекта «Киноклубы» все желающие могут получить фильмы из программы Чилдрен Кинофеста прошлых лет для бесплатной демонстрации в школах, библиотеках и свободных пространствах.

Тэги: фестиваль

Комментарии

Статьи

28.02.20 12:18

Украинский арсенал: патрульные катера типа «Island»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.02.20 09:09

ДТП на плохих дорогах: поможет ли прецедент с нардепом в решении проблемы безопасности?

Автор: Любовь Шпак

Дайджест

«Решения Кабмина пока нет». Будет ли в Украине индексация пенсий с 1 марта и почему с ней тянет правительство
28.02.20 16:01

«Решения Кабмина пока нет». Будет ли в Украине индексация пенсий с 1 марта и почему с ней тянет правительство

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 февраля 2020 года

Главные новости за 28 февраля 2020 года
28.02.20 19:00
1151
Последние новости
28.02.20 22:06

Ученые нашли способ «вернуть к жизни» черствый хлеб
28.02.20 20:31

В Китае озвучили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
28.02.20 20:20

Чилдрен Кинофест 2020 объявил посла фестиваля
28.02.20 19:58

Эксперты оценили шансы «Шахтера» пройти немцев и выиграть Лигу Европы
28.02.20 19:26

В Киеве прямо на кладбище нашли труп молодого мужчины
28.02.20 19:00

Главные новости за 28 февраля 2020 года
28.02.20 16:43

Ученые поведали о смертельной опасности газировки
Фото и Видео
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда
В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда
В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных
В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных
Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок
Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок
Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять
Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять
Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию
Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
Путин рассказал о своих двойниках
Путин рассказал о своих двойниках
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.