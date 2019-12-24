Киевские таксисты отказываются брать пассажиров с детьми

В Киеве водители такси стараются избегать заказов от людей, которые едут с детьми. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с тем, что не каждый пассажир готов доплачивать за поездку с автокреслом.

В частности, как рассказал один из таксистов, обычно проезд в такси с автокреслом дороже гривен на 20, сообщает «Голос».

«Не все хотят платить эти 20 гривен, но люди еще не привыкли, что автокресло для ребенка — обязательно. Поэтому если таксист говорит, что проезд будет дороже на 20 гривен, чем указано в тарифе, начинается скандал: пассажиры не понимают, за что доплачивать, кричат, и доказывают, что ребенка можно посадить и без автокресла», — описал он ситуацию.

Он также рассказал, что, судя по базе данных рассылки запросов клиентов на вызов такси, машины на такие вызовы не едут. При этом таксист признался, что и сам старается не брать такие заказы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 октября в Украине ввели штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла.