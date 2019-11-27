В Днепре второй день подряд «минируют» школы

Сегодня, 27 ноября, полиция Днепра получила сообщение о «минировании» ряда учебных заведений. Как выяснили журналисты «Фразы», подобное происходит в городе второй день подряд.

По информации ТСН, сотрудники полиции получили сообщение о взрывчатке в гимназии № 3 (вул. Г. Королевой, 14-Б), где обучается 709 учащихся и СОШ № 121 (вул. Г. Королевой, 14-Г), где учатся 870 школьников. Кроме этого, поступило сообщение о «заминировании» в СОШ № 17 (ул. Смоленская, 1). В заведении учится полтысячи детей.

Ученики и сотрудники всех учебных заведений были экстренно эвакуированы. Учащихся начальной школы частично отпустили домой в сопровождении родителей.

Добавим, что накануне, 26 ноября, сообщения о взрывчатке в трех учебных заведениях Днепра поступили около девяти утра по электронной почте.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 января 2019 года в Кривом Роге неизвестные «заминировали» шесть школ. При этом, по словам минеров, из них заряжена была лишь одна.