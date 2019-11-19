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С завтрашнего дня на один штраф в Украине станет больше

С завтрашнего дня на один штраф в Украине станет больше

С 20 ноября в Украине вступают в действие штрафы за перевозку детей без автокресел. Как выяснили журналисты «Фразы», за первое в году нарушение водителю придется заплатить 510 грн, за повторное — 850 грн.

Соответствующие нормы изложены в законе «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей», который 15 ноября подписал президент Украины. И сегодня, 19 ноября, он опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».

В частности, в соответствии с законом, в автомобильном транспорте запрещается перевозить детей ростом меньше 145 см или младше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

При этом, как объяснил юрист Алексей Тараканов в комментарии «Украинской правде. Жизнь», по нормам закона, перевозки ребенка в автокресле с системой Isofix — такое же нарушение, как и на руках. «После принятия закона об автокреслах, наши правила дорожного движения требуют корректировки, потому что сейчас ребенка до четырех лет можно перевозить только в автобусе», — утверждает Тараканов, подчеркивая, что закон вводит ответственность именно за нарушение правил перевозки детей, а не только за автокресла, а это куда более широкий вопрос.

Так, если строго соблюдать закон, то больше всего для перевозки подходит кресло-бустер, но оно рассчитано только для детей 4-8 лет.

Кроме того, перевозить детей, используя только ремень безопасности — опасно. Он может повредить внутренние органы или даже задушить ребенка при резком торможении.

Как сообщала «Фраза», 29 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект № 1150, который ввел штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла.

Тэги: Верховная Рада Украины, штраф, Голос Украины, кресло, автоновости

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