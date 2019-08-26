В Днепре педофил изрезал лицо 15-летней девочке

В Новокадакском районе Днепра сексуальный маньяк напал на 15-летнюю девочку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в социальной сети Facebook сообщила мать потерпевшей ‒ Юлия Романенко.

По словам матери, педофил напал на ее дочь по дороге к пляжу, который находится в районе магазина COMFY. Злоумышленник ударил девочку бутылкой по голове, после чего попытался изнасиловать.

К счастью, проходившие мимо люди спугнули насильника и он бросился бежать.

«Одет во все черное, футболка и джинсы, возраст лет 40-45, волосы темные с сединой, кожа очень смуглая, рост 170. Буду благодарна за любую информацию. Девочке наложили 6 швов, порезано все лицо», ‒ написала Юлия Романенко.

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