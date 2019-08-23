Под Одессой неизвестные битами избили депутата и ограбили его

В Подольском районе Одесской области неизвестные с битой напали и избили депутата местного райсовета. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.

В правоохранительных органах агентству УНН сообщили, что мужчина 1964 года, директор одного из местных предприятий, стал жертвой разбойного нападения. Двое неустановленных лиц проникли к нему в квартиру, связали его и избили битой. После чего открыто забрали деньги и скрылись с места происшествия.

По данному факту начато расследование. Поиски преступников продолжаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 июня ночью в Сумской области жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина.