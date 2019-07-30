Жара уже вовсю «косит» жителей Японии

В Японию пришла страшная жара. Как выяснили журналисты «Фразы», в отдельных префектурах температура воздуха превысила показатель в 37 градусов.
В среднем по стране температура днем не падает ниже 35 градусов.
Власти Японии говорят, что только в Токио из-за жары госпитализировали более 120 человек.
Также пострадали люди в префектурах Аити, Канагава, Тиба и Мияги.
В больницы уже попали около полутысячи человек.
Умерли уже 11 человек.
Тем временем синоптики предупреждают, что жара может не спадать еще две недели.
Как писала «Фраза», фанатик, устроивший поджог в японской студии аниме, объяснил свой мотив.
Ранее КНДР запустила в Японское море две ракеты. Трамп сказал, что это нормально.