Жара уже вовсю «косит» жителей Японии

В Японию пришла страшная жара. Как выяснили журналисты «Фразы», в отдельных префектурах температура воздуха превысила показатель в 37 градусов.

В среднем по стране температура днем не падает ниже 35 градусов.

Власти Японии говорят, что только в Токио из-за жары госпитализировали более 120 человек.

Также пострадали люди в префектурах Аити, Канагава, Тиба и Мияги.

В больницы уже попали около полутысячи человек.

Умерли уже 11 человек.

Тем временем синоптики предупреждают, что жара может не спадать еще две недели.

Как писала «Фраза», фанатик, устроивший поджог в японской студии аниме, объяснил свой мотив.

Ранее КНДР запустила в Японское море две ракеты. Трамп сказал, что это нормально.