Скончался создатель легендарного Ford Mustang

В Лос-Анджелесе скончался легендарный американский инженер Ли Якокка. Как выяснили журналисты «Фразы», он известен как создатель автомобиля Ford Mustang.

Ли Якокка умер в возрасте 94 лет. О его смерти сообщила семья.

Свою карьеру в Ford Motor Company он начал в далеком 1946 году, проработав там 32 года. После увольнения он возглавил корпорацию Chrysler и руководил до 1995 года.

Как писала «Фраза», умер один из «прародителей» рок-н-ролла Дейв Бартоломью.

Ранее скончался знаменитый Вилли из сериала «Альф».