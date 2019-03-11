На Киев надвигается мощный ураган. Как выяснили журналисты «Фразы», он должен обрушиться на украинскую столицу во второй половине понедельника, 11 марта.

Об ухудшении погодных условий в Киеве и области сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что на город обрушится сильный холодный ливень.

При этом ожидается ветер, порывы которого будут достигать 30 метров в секунду.

Уже объявлен оранжевый уровень угрозы.

Киевлян и гостей столицы призывают быть осторожными. Возможны падения деревьев и рекламных конструкций на улицах города.

Как писала «Фраза», непогода в Украине оставила десятки населенных пунктов без электричества.

Также синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды: всю неделю будут идти дожди.