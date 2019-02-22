СМИ назвали дату начала работ по сносу «уставшего» Шулявского моста

Старт работ по демонтажу «аварийного» Шулявского путепровода в Киеве запланирован на март текущего года. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », об этом сообщило издание «Вечерний Киев» со ссылкой на собственные источники.

По сведениям СМИ, перекрытие проезда по путепроводу и начало работ по разбору металлических конструкций начнется 15 марта.

Сообщается, что автолюбителей предупредят о новой схеме проезда и установят соответствующие дорожные знаки. Предполагается, что полный демонтаж Шулявского путепровода и постройка нового сооружения продлятся 17 месяцев.

«Это будет первая очередь реконструкции. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода «Большевик», ‒ сказано в сообщении.

Как писала « Фр аз а », сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции Шулявского моста менять не будут, но с началом работ уже опоздали.