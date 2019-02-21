На Пасху украинцы смогут как следует отдохнуть

Грядущей весной у украинцев будет целая неделя выходных по случаю праздников. Как выяснили журналисты «Фразы», Международный женский день в этом году припадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать совокупно три дня.

Кроме того, Пасха в этом году будет праздноваться в воскресенье, 28 апреля, следовательно 29 апреля также будет выходным.

1 мая празднуется День труда. В этой связи Кабинет министров рекомендует отработать 30 апреля в субботу, 11 мая. Таким образом, украинцы смогут отдохнуть с 27 апреля по 1 мая включительно, то есть 5 дней кряду.