Компания Apple решила снимать собственные фильмы и шоу

Компания Apple хочет снимать собственные фильмы и шоу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут американские СМИ.

Так, телеканал CNBC, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Apple уже подписала контракт с кинокомпанией А24, которая должна будет помогать корпорации в производстве фильмов и передач.

Подробности соглашения между Apple и А24 пока не сообщаются.

Известно, что кинокомпания А24 была основана недавно – в 2012 году, и уже успела снять ряд успешных картин, например такие как «Комната», «Эми» и «Леди Берд».

Наибольший успех имел фильм «Лунный свет», получивший в 2017 году «Оскары» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшее исполнение мужской роли второго плана».

Как писала «Фраза», американская компания выставила Apple счет на семь миллиардов долларов.

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