Жириновский продолжает сходить с ума: одиозный политик предложил переименовать Черное море

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает фонтанировать дикими идеями. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз он предложил переименовать моря.

Одиозный политик через свою пресс-службу, в частности, заявил, что Черному морю нужно «вернуть» название Русское море. Он заявил, что это необходимо сделать «в рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к истории».

Также он предложил переименовать Балтийское море в Варяжское, Белое море – в Студеное, а Баренцево море – в Ледовитое. Он добавил, что Японское море должно называться Восточным.

Как писала «Фраза», на днях Владимир Жириновский бил людей на Пушкинской площади в Москве.

Ранее он потребовал от ЕС триллион евро за «строительство коммунизма в России».