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Стали известны новые жертвы опасной подростковой суицидальной игры Momo

Стали известны новые жертвы опасной подростковой суицидальной игры Momo

Жертвами новой суицидальной «игры» Momo стали двое подростков из Колумбии. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на днях там покончили с собой два школьника из Колумбии — 12-летняя девушка и 16-летний юноша.

Как сообщает Daily Mail, подростки были знакомы и именно он втянул свою подругу в эту «игру», в которой зловещий персонаж давал игрокам задания в мессенджере WhatsApp. Последним из них стал приказ покончить с собой. В случае невыполнения задания ребятам грозило некое «темное проклятие».

Первым было найдено тело парня. В течение 48 часов она также была найдена мертвой. Местные СМИ утверждают, что тело, повешенное в шкафу, нашли родственники.

В изъятых телефонах полиция обнаружила сообщения, связанные с игрой. Эту информацию подтвердил представитель колумбийского правительства Ханьер Ландоно.

Утверждается, что это первые жертвы этой игры в Колумбии.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года в Сети начала стремительно распространяться новая опасная игра Momo, которую сравнивают с известной игрой «Синий кит», подталкивавшей подростков к самоубийству несколькими годами ранее. Первая сметь, связанная с «игрой» была зафиксирована 29 июня в Аргентине. С этой игрой связывают телефонные номера с кодами Япониии и стран Латинской Америки. Всего таких номеров семь.

1 сентября того же года в Шевченковском районе Киева пыталась покончить с собой 15-летняя девушка. По данным медиков, она участвовала в Momo.

Отметим, что аватаром контактов, с которых подросткам поступают звонки, является работа японского художника Мидори Хаяси, который никак не связан с игрой. Это бюст женщины на куриных ногах со странными чертами лица.

Тэги: мир, суицид, Колумбия, Момо

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