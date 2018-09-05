Стали известны новые жертвы опасной подростковой суицидальной игры Momo

Жертвами новой суицидальной «игры» Momo стали двое подростков из Колумбии. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на днях там покончили с собой два школьника из Колумбии — 12-летняя девушка и 16-летний юноша.

Как сообщает Daily Mail, подростки были знакомы и именно он втянул свою подругу в эту «игру», в которой зловещий персонаж давал игрокам задания в мессенджере WhatsApp. Последним из них стал приказ покончить с собой. В случае невыполнения задания ребятам грозило некое «темное проклятие».

Первым было найдено тело парня. В течение 48 часов она также была найдена мертвой. Местные СМИ утверждают, что тело, повешенное в шкафу, нашли родственники.

В изъятых телефонах полиция обнаружила сообщения, связанные с игрой. Эту информацию подтвердил представитель колумбийского правительства Ханьер Ландоно.

Утверждается, что это первые жертвы этой игры в Колумбии.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года в Сети начала стремительно распространяться новая опасная игра Momo, которую сравнивают с известной игрой «Синий кит», подталкивавшей подростков к самоубийству несколькими годами ранее. Первая сметь, связанная с «игрой» была зафиксирована 29 июня в Аргентине. С этой игрой связывают телефонные номера с кодами Япониии и стран Латинской Америки. Всего таких номеров семь.

1 сентября того же года в Шевченковском районе Киева пыталась покончить с собой 15-летняя девушка. По данным медиков, она участвовала в Momo.

Отметим, что аватаром контактов, с которых подросткам поступают звонки, является работа японского художника Мидори Хаяси, который никак не связан с игрой. Это бюст женщины на куриных ногах со странными чертами лица.