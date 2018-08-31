В сентябре грузовиков на улицах Киева станет намного меньше

На днях в Киеве будет введен запрет на въезд в город крупногабаритному транспорту с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонны. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отметили в ведомстве, связано это с тем, что с начала сентября в Киеве значительно увеличится пассажиропоток как общественного, так и частного транспорта. И, как добавили в департаменте, главным в этот период является обеспечение максимального комфорта для простых людей.

В департаменте также сообщили, что провели совещание с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, крупнейшими компаниями-перевозчиками, а также сотрудниками полиции, на котором посоветовали перевозчикам скорректировать свои маршруты.

Добавим, что ограничение на въезд вводится с 7 часов утра до 8 часов вечера.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 августа в Киеве был введен запрет на проезд по улицам города большегрузного транспорта. Связано это было с высокой температурой воздуха.