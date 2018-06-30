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Главные новости за 28-29 июня 2018 года

Главные новости за 28-29 июня 2018 года

В оккупированном Донецке тоже отмечали День Конституции Украины. 28 июня в оккупированном Донецке на крыше одной из многоэтажек неизвестные вывесили флаг Украины. Соответствующая фотография размещена в Twitter на странице hochu#domoy. «Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!» — говорится, в частности, в подписи к фото.

Сотни украинских туристов вторые сутки сидят в аэропорту Туниса, не имея возможности вернуться домой. Около трехсот украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Часть туристов, которые должны были лететь 28 июня утром, привезли в отель в городе Сус. При этом другая группа туристов до сих пор находится в аэропорту без какой-либо информации и планируемом вылете. По их словам, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по отправке туристов на родину.

В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка. В Киеве возле радиорынка на Караваевых дачах в подземном переходе со стен начала отваливаться плитка. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook. В сообществе советуют прикрывать головы при проходе этого участка. При этом отмечается, что там также существует опасность краж телефонов.

В России выпускникам выдали грамоты с гербом и флагом Украины. В российском городе Серов (Свердловская область, Урал) в одной из школ выпускникам выдали грамоты с украинскими гербом и флагом. Рамку грамоты скачали из интернета и не обратили внимания на символику. Такие грамоты получили ученики 11-А класса школы № 22. Как объяснило руководство учебного заведения, произошло это по вине их классного руководителя, которая занималась подготовкой грамот.

Названы место и дата встречи Трампа и Путина. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу в Хельсинки. Состоится эта встреча после саммита НАТО 11-12 июля. По итогам переговоров главы двух государств дадут пресс-конференцию, где ответят на все вопросы, интересующие журналистов.

ЧМ-2018: Определились все участники 1/8 финала, будет интересно. 28 июня на Чемпионате мира по футболу матчами в группах G и H завершился групповой этап. После этих поединков определились все пары 1/8 финала. Сборная Бельгии сыграет с Японией на этой стадии, а англичане померяются силами с колумбийцами.

Ученые предупреждают о климатической катастрофе в Баренцевом море. Норвежские ученые из Института морских исследований в северной части Баренцева моря зафиксировали стремительные изменения климата. Результат таких изменений может стать губительным для местной экосистемы. Как пишет журнал Nature Climate Change, в этой местности постепенно теряются признаки арктического моря, а в будущем северная часть Баренцева моря может стать частью атлантической климатической системы.

Тэги: Киев, футбол, общество, Владимир Путин, Россия, Донецк, Тунис, мир, политика, наука, спорт, Дональд Трамп, День Конституции, туристы, Чемпионат мира-2018, подземный переход

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В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
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