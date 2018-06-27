Главные новости за 26 июня 2018 года

Стали известны новые подробности погрома лагеря ромов во Львове. Не обошлось без России. Стали известны новые детали нападения на лагерь ромов на окраине Львова. Погибший Давид Поп получил 15 ножевых ранений. Как рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним подельникам молотки и трубы и заявил, что у них есть четыре минуты на захват лагеря, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. На сегодняшний день полиция установила 14 человек, подозреваемых в этом нападении.

Украинская гривна за 22 года своего существования успела обесцениться в 14 раз. Украинская гривна с 1996 года успела обесцениться в 14 раз. Именно во столько раз упала покупательная способность нашей национальной валюты. Как заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, «со времени проведения денежной реформы банкнотный ряд пополнился номиналами новых банкнот», однако, по его словам, «сейчас он является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, что произошли в стране за это время».

Договорные матчи в украинском футболе: прошли новые обыски. Во вторник, 26 июня, по Украине прокатилась волна новых футбольных обысков, связанных с договорными матчами. Правоохранители работали в 11 областях. Как сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции, обыски прошли у «организаторов договорных матчей, а также в бывших и действующих футболистов, арбитров, агентов и других причастных».

Стало известно, почему харьковский бизнесмен мог хладнокровно расстрелять своего друга и его жену. Основной причиной убийства семейной четы в Харькове стал долг в $100 тыс. Между убийцей и жертвой также могли вспыхнуть неприязненные отношения на почве семьи. Как сообщает пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник, версия с долгом на данный момент рассматривается правоохранителями как основная: «Пострадавший задолжал задержанному 100 тысяч долларов и не собирался их отдавать».

Киев признали одним из самых дешевых городов мира для иностранцев. Киев привлекает иностранцев своей дешевизной. Украинскую столицу признали одной из самой доступных в плане цен в мире. Киев занимает 173-е место из 203 городов из списка. Самыми дорогими городами для иностранцев стали Гонконг, Токио и Цюрих.

Скоро украинцы смогут увидеть впечатляющее «кровавое затмение» Луны. Через месяц, 27 июля, жители Украины и других стран Европы смогут наблюдать уникальное явление — «кровавое затмение» Луны. О нем рассказали специалисты NASA. Отмечается, что это будет самое длинное и «красочное» затмение в этом веке: Луна станет темно-красной, и это можно будет увидеть с Земли, в том числе в Украине. «Кровавое затмение» будет продолжаться полтора часа.

Евросоюз таки согласился выделить Украине миллиард евро. «Против» голосовала лишь Венгрия. Евросоюз согласился выделить Украине миллиард евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом стало известно по результатам голосования в Совете ЕС. «Против» выделения денег Киеву выступала лишь Венгрия. Остальные страны были «за».

ЧМ-2018: Криштиану Роналду снова вошел в историю — на этот раз со знаком «минус». Сборная Португалии не без проблем пробилась в плей-офф чемпионата мира в России, сыграв вничью с иранцами (1:1). Антигероем встречи стал капитан команды Криштиану Роналду. При счете 1:0 в пользу Португалии Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти — здорово сыграл вратарь Ирана.

ЧМ-2018: в Москве мошенник выманил у болельщика из Саудовской Аравии очень крупную сумму в валюте. Московский мошенник крупно поживился на доверчивом болельщике сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в России. Он выманил у гостя 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро. Преступник пообещал болельщику Саудовской Аравии, что организует ему и группе его друзей перелет из Москвы в Волгоград. Свои услуги и расходы он оценил в круглую сумму, с которой, не подумав, расстался наивный футбольный фанат. Возбуждено уголовное дело.

Антиамериканская пропаганда в КНДР практически затихла. Отменили даже крупнейшую акцию. После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, в Северной Корее начала утихать антиамериканская пропаганда. В Пхеньяне даже решили отменить крупнейшую акцию «Против американского империализма». Данное мероприятие в столице КНДР было ежегодным и проходило 27 июля — День окончания войны на полуострове.

В России футбольные фанаты подрались со школьниками из-за застреленного американского рэпера. В России футбольные фанаты подрались со школьниками из-за погибшего американского рэпера XXXTentacion. Инцидент случился в Тольятти. Как пишут в социальных сетях сами школьники, они устроили мемориальную церемонию в честь своего кумира в парке Победы, когда к ним нагрянули местные футбольные фанаты, которые разгромили их самодельный памятник и поколотили самих малолеток.

Загадочная болезнь оказалась гораздо более распространенной, чем считалось ранее. Американские ученые установили, что около 2 млн человек в мире болеют так называемой бредовой инвазией. Речь идет о загадочной болезни, при которой ощущается присутствие чужеродных организмов в теле. Бредовая инвазия, или моргеллонова болезнь представляет из себя расстройство неизвестной этиологии, при котором люди ошибочно считают, что в их теле существуют какие-то паразиты или предметы. При этом пациенты не воспринимают результаты анализов и экспертиз, утверждающих обратное, и не желают проходить психиатрическую экспертизу.