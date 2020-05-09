В Киеве экс-депутат избил бывших бойцов «Азова»

Главное: В Киеве избили экс-бойцов «Азова» Назария Кравченко и Сергея Филимонова. По словам адвоката Маси Найема, самое непосредственное участие в избиении принимал экс-депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.

Детали: В четверг вечером, 7 мая, в Киеве были избиты экс-бойцы полка «Азов» Назарий Кравченко и Сергей Филимонов.

По словам адвоката Маси Найема, их пригласили на беседу с экс-депутатом Верховной Рады Андреем Билецким по поводу поддержки радикала Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве, передает «УП».

«Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей», ‒ заявил Найем, добавив, что нападавшие требовали от экс-«азовцев» «слить» заказчика медийной поддержки Стерненко.

«Ну что ж... благодарим за очень тонкий намек... И вопрос к Офису президента Украины: а это уже та справедливость, о которой говорил Зеленский? Или еще ждать?», ‒ задается вопросом адвокат.

В свою очередь, один из потерпевших ‒ Назарий Кравченко ‒ обнародовал фотографии нападавших на своей странице в Facebook.

«Главными (их ‒ ред.) аргументами были удары в голову и допросы», ‒ написал он.

В тему: 14 октября 2019 года мы писали, что Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум.