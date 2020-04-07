Главные новости за 7 апреля 2020 года

Жить на Печерских холмах в условиях коронавируса оказалось не только престижно, но и опасно. Большинство киевлян, заразившихся коронавирусом, проживают в Печерском районе столицы. Об этом свидетельствуют данные о лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19, опубликованные городским головой Киева Виталием Кличко. В соответствии с картой, из 267 человек, заболевших коронавирусной болезнью, 46 проживают в Печерском районе. Там же отмечен наибольший прирост зараженных за последние сутки (+5).

Украина решила отправить гуманитарную помощь в страну, осудившую украинского бойца на 24 года. Украина предоставит гуманитарную помощь Итальянской Республике для содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие распространения коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабинета министров Украины. В соответствии с ним Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предписано обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи.

«Если есть силы»: Комаровский посоветовал людям на карантине почаще заниматься сексом. Отсутствие физических нагрузок во время карантина является очень опасным для людей, которые на нем пребывают. Об этом заявил известный детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. «Самое опасное — это исключить физические нагрузки», — заявил он, указав на важность любых способов избежать гиподинамии. «Убирайте в доме, двигайтесь как можно больше, танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день. Если есть силы. Можете два раза в день», — добавил Комаровский.

Парень, добравшийся до Гидропарка вплавь, назвал задержавших его полицейских «злоумышленниками». Валентин Бурянов, который был задержан полицией после того как вплавь добрался до Гидропарка в Киеве, заявил, что серьезно относится к пандемии коронавируса. «Прежде всего, хочу сообщить о вполне серьезном отношении к пандемии коронавируса и подчеркнуть, что карантинные мероприятия должны воплощаться, но с соблюдением принципов конституционности и рациональности», — написал он, напомнив, что каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и свободами, такими как: право на жизнь, право на собственную позицию, право на свободное передвижение в пространстве и т. д.

Предприимчивые украинцы массово сдают в аренду своих собак. Украинцы, владеющие собаками, предлагают взять в аренду своих домашних любимцев для прогулок на время карантина. Соответствующие объявления массово появились на одной популярной платформе онлайн-объявлений. Это связано с постановлением Кабинета министров, в соответствии с которым с 6 апреля в Украине «запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом».

На Виннитчине во время штурма частного дома ранены четыре спецназовца. В Шаргороде Винницкой области злоумышленник, вооруженный пистолетом и ружьем, ранил четырех спецназовцев, приехавших по вызову соседа. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции у Винницкой области. В частности, как сообщается, 6 апреля в полицию обратился 32-летний местный житель, который рассказал, что его его сосед в результате конфликта повел себя неадекватно, начал размахивать оружием, угрожая его применить.

В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар. В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар. Данные на утро вторника, 7 апреля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что «на территории Котовского лесничества зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около четырех га».

В Венгрии произошло кровавое ДТП с украинцами. На 75-м километре автомобильной магистрали М3 возле Будапешта (Венгрия) произошло кровавое ДТП, в котором пострадали украинцы. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк. По его словам, в аварию попал автобус с эвакуированными гражданами Украины. В салоне находились восемь человек — два человека тяжело пострадали. Остальные пассажиры отделались легкими травмами.

Джонсон оказался в реанимации из-за коронавируса. Зеленский пообещал за него молиться. Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, госпитализированный с симптомами заражения коронавирусом, ухудшилось. По словам пресс-секретаря, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию. По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходит лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии.

Американский сенатор обвинил главу ВОЗ в потворстве китайским коммунистам из-за коронавируса. Американский сенатор Тед Круз обвинил Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса в потворстве Китаю относительно распространения коронавируса. «На протяжении всей пандемии коронавируса ВОЗ последовательно подчиняется воле Коммунистической партии Китая», — написал политик, добавив, что сама КПК в сложившихся обстоятельствах утратила доверие.

Китайцы перестали умирать от коронавируса. За минувшие сутки в Китае была зафиксирована нулевая смертность от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. За отчетный период от болезни не умер ни один человек.

Коронавирус в России бьет рекорды: с отрывом лидирует Москва. В России продолжает бушевать коронавирус COVID-19. За последние сутки зафиксировали еще 1 154 случая заражения — это новый рекорд для страны. Минздрав сообщает, что люди заразились в 43 регионах России. Хуже всего дела обстоят в Москве — тут сразу 697 новых случаев. Далее идут Санкт-Петербург (69) и Московская область (67).

Ученые наконец-то выяснили, спасает ли медицинская маска от коронавируса. Международная группа ученых наконец-то узнала, спасает ли медицинская маска от коронавируса COVID-19. По словам исследователей, «использование медицинских масок способно снизить темпы распространения заразы».

Надежда Бабкина оказалась в коме из-за тяжелой пневмонии. Известную российскую певицу Надежду Бабкину госпитализировали в одну из частных клиник Москвы и ввели в искусственную кому. По данным СМИ, это сделали для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии. У нее диагностирована обширная двусторонняя пневомния. При этом тест на коронавирусную болезнь COVID-19 показал отрицательный результат, однако клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная».

В ВОЗ рассказали о глобальной проблеме, которая мешает бороться с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о проблеме, которая мешает эффективной борьбе с коронавирусом COVID-19. Речь идет о тотальной нехватке медсестер. В докладе говорится, что сейчас во всем мире в системе здравоохранения «задействованы почти 28 миллионов работников сестринских служб».