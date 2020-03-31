В Запорожье педофил получил «смешной» срок за растление собственной дочери

В Запорожье завершился резонансный судебный процесс. Как выяснили журналисты «Фразы», тут вынесли приговор педофилу, который растлевал собственную пятнадцатилетнюю дочь.

Как сообщает местная областная прокуратура, мужчина получил пять лет лишения свободы. Такой обвинительный акт вынес Хортицкий районный суд города.

Прокуратура выяснила, что насильник с 23 мая прошлого года «осуществлял физическое и интеллектуальное растление девочки».

Выяснилось, что мужчина «совершал развратные действия в отношении потерпевшей, выражавшиеся в общении с потерпевшей на сексуальные темы и демонстрации ей графических изображений сексуального характера, фотоснимков собственного обнаженного полового органа путем пересылки текстовых и мультимедийных сообщений через мобильное приложение Viber».

Как писала «Фраза», на Запорожье педофил изнасиловал маленькую сестру своей жены.

Ранее в Запорожье педофил изнасиловал двух школьников.