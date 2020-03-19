На Ивано-Франковщине медики в панике разбежались от мужчины с симптомами коронавируса

В районной больнице города Галич Ивано-Франковской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там медицинские работники в панике разбежались от мужчины с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает ТСН, о таком вопиющем отношении медиков к своим профессиональным обязанностям рассказал местный житель Андрей Марунчак, который вернулся в Украину из Великобритании и в самолете контактировал с гражданкой Италии.

По его словам, по приезду домой он почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу. В тот день ‒ 13 марта ‒ в поликлинике никого не было, поэтому он спустился отдел скорой помощи, где сказал дежурному врачу, что у него болит в груди.

Узнав, что мужчина недавно возвратился из Европы, врач внезапно стал убегать от него на второй этаж.

«Я бегу за ним и прошу, окажите помощь, я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача», ‒ рассказал Марунчак.

Затем врач скорой все же отвел его в приемную, где ему заявили, что «работу семейного врача выполнять не собираются».

«Единственная врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал... Она решила сделать мне кардиограмму, а в помещение приемной тем временем продолжили приходить другие люди. Впоследствии уже померили температуру, она оказалась повышенной ‒ 37,5», ‒ рассказал мужчина, добавив, что вечером того же дня его все же поместили в палату и вызвали «скорую» из Ивано-Франковска, которые отвезли его в облцентр и там изолировали.

«Врачи сразу взяли анализы, чтобы сделать тест на коронавирус» ‒ резюмировал Андрей Марунчак.

Впоследствии выяснилось, что мужчина «подхватил» не коронавирус, а грипп типа А, поэтому его быстро выписали из больницы.

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