Аваков вылил ушат словесной грязи на директора НАБУ Сытника

Глава МВД Украины Арсен Аваков в крайне нелицеприятной форме прокомментировал слова директора НАБУ Артема Сытника о том, что внесение его имени в реестр коррупционеров ‒ это месть за расследование по делу о «рюкзаках сына Авакова». Как выяснили журналисты «Фразы», министр назвал главного антикоррупционера страны идиотом и обвинил в пьянстве.

«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь...», ‒ написал в своем Twitter Арсен Аваков.

Также Аваков дал Сытнику несколько «дельных» советов, упоминая, в том числе, скандалы с неоплаченным отдыхом и заявлениях о поддержке Хилари Клинтон на выборах в США.

«1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому. 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. 3. Написать в «Спортлото...», ‒ посоветовал министр.

«Тогда все поймут ‒ идиот. А идиотов ‒ жалко, им надо помогать», ‒ резюмировал Арсен Аваков.

Как писала «Фраза», главу НАБУ Сытника уличили в элитном отдыхе за чужой счет.

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