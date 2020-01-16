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Названы победители литературной премии им. Хемингуэя

Названы победители литературной премии им. Хемингуэя

Стали известны победители премии The Hemingway Canadian Literary Award. Как выяснили журналисты «Фразы», канадская литературная премия The Hemingway Canadian Literary Award журнала «Новый Свет» названа в честь выдающегося американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя, который начинал свой творческий путь в Канаде, работая корреспондентом газеты «Toronto Star».

Премия за 2019 год присуждена:
Александр Дергунов (Канада) — Крупная проза
Катя Капович (США) — Проза, рассказы
Марина Гарбер (США) — Поэзия
Сергей Лазо (Украина) — Литературный перевод
Наталья Рубанова (Россия) — Публицистика
Олег Никоф (Украина) — Издательство
Анна Шмалинская (Россия) — Юношеский дебют

Премия основана издательством «Litsvet» и журналом «Новый Свет» (Торонто, Канада) в 2015 году для поддержки русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, расширению языковых и смысловых границ.

Координаторы премии: Алена Жукова — писатель, сценарист главный редактор журнала «Новый Свет» и Михаил Спивак — публицист, издатель, заместитель главного редактора журнала «Новый Свет»

В состав жюри входят писатели, журналисты, издатели и координаторы премии. Члены жюри читают и оценивают все произведения из номинационного списка, который в течение календарного года составляется координаторами премии. Победитель каждой номинации определяется по сумме наивысших оценок. Состав жюри может изменяться от года к году. Торжественная церемония награждения происходит в рамках весеннего литературного фестиваля на Ниагарском водопаде.

Лауреатами премии становились известные писатели, поэты, переводчики, публицисты, издатели такие как — Валерий Бочков, Михаил Лидский, Елена Крюкова, Виктор Есипов, Александр Ратнер, Александр Амчиславский, Лилия Скляр, Андрей Грицман, Юрий Крылов, Полина Жеребцова и другие.

Тэги: культура

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