Во Франции приготовились к историческому процессу над экс-президентом Саркози

Во Франции уже все готово для начала суда над бывшим президентом страны (2007-2012 годы) Николя Саркози. Как выяснили журналисты «Фразы», 65-летний бывший глава государства обвиняется в коррупции и торговле влиянием.

По решению уголовного суда Парижа, процесс стартует 5 и 22 октября этого года.

Как сообщают французские СМИ, по данным прокуратуры, Николя Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде «дела Бетанкур» о финансировании его избирательной кампании 2007 года «пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной». Бывший президент, считают следователи, «мог обещать члену суда помощь в получении престижного судейского поста в Монако».

Также Николя Саркози обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Его штаб якобы «использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию».

Как писала «Фраза», еще в марте 2018 года Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.