На Киевщине с размахом отпразднуют праздник Покрова

12, 13 и 14 октября в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет масштабное и зрелищное празднование Покровы и Дня защитника Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет насыщенная программа с представлениями по мотивам древних былин, конные шоу, множество колоритных средневековых забав, мастер-классы, блюда, приготовленные на кострах, катание на лошадях и много интересного из жизни Средневековья.

В эти дни гости совершат путешествие во времени в эпоху Киевской Руси, во времена, когда зарождалась слава нашей державы, формировался и закалялся боевой дух былинных богатырей — защитников нашей страны.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы или просто Покрова, как говорят в народе, издавна имел особое значение для нашего народа, ведь зародился он в Х веке во времена Киевской Руси и связан со спасением византийцев, которых укрыла «покровом» Богородица в Царьграде (Константинополе). Позже 14 октября стали отмечать еще и День украинского казачества. А с 2015 года этот день стал государственным праздником — Днем защитника Украины.

Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий, живой средневековый город. Ведь здесь на территории более 25 га воссоздается Киев V-ХIII веков в реальном масштабе, с полной исторической достоверностью, а также возрождается атмосфера Киевской Руси. Гости Древнего Киева увидят шедевры средневекового зодчества и смогут посетить музеи и экспозиции.

12, 13 и 14 октября посетителей ждет зрелищная театрализованная программа на историческую тематику с участием былинных богатырей и лошадей редких исторических пород. Начнется представление в 14:00 с торжественного парада знамен князей Киевской Руси, выезда конной дружины и приветствия самого князя киевского Владимира Великого. В воскресенье и в понедельник, 13 и 14 октября, гостей пригласят принять участие в крестном ходе к Васильевской церкви, где можно будет поставить свечу за родных и насладиться интерьером деревянного храма Х века.

Продолжится развлекательная программа театрализованными постановками, которые познакомят гостей с историей Киевской Руси, выступлениями актеров конно-трюкового театра и народных коллективов, показательными сражениями княжеских дружинников на мечах.

Только в Древнем Киеве посетители насладятся уникальным захватывающим действом «Княжеская охота», во время которого искусные всадники поразят виртуозным владением средневековым оружием верхом на лошадях, на полном скаку. Кроме этого посетители увидят показательные выступления по традиционному боевому искусству княжеских богатырей Киевской Руси — верховой стрельбе из лука.

До самого вечера гостей будут удивлять средневековыми забавами. Посетители смогут не только наблюдать за действом, но и приобщиться к нему, приняв участие в веселых играх и конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

Отдохнуть и отведать вкуснейших блюд, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Также посетители смогут пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», облачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, своими руками сделать сувениры на мастер-классах по народным ремеслам или выбрать уже готовый на ярмарке мастеров или в магазине.

Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в ярком веревочном кубе-лабиринте «Мышеловка». А любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности.

Для тех, кто захочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно управлять лошадью и метко стрелять из лука по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 200 грн , для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 80 грн.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com