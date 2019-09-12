Ученые объяснили, почему с возрастом люди набирают вес

Ученые разобрались, почему с возрастом люди набирают вес. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа шведских и французских исследователей.

В их отчете сказано, что «замедление липидного обмена, который наблюдается в пожилом возрасте, приводит к увеличению массы тела».

Исследователи проводили свои наблюдения тринадцать лет. Они анализировали липидный метаболизм, то есть следили за обменом жиров и жироподобных веществ в организме у добровольцев. Отмечается, что у людей было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, а средний вес увеличился на двадцать процентов.

Ученые говорят: «Процессы в нашей жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения таким образом, который не зависит от других факторов».

По их словам, «липидный метаболизм можно ускорить с помощью увеличения физической нагрузки».

Как писала «Фраза», ученые заявили, что научились «омолаживать» людей.