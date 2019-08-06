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Массовые конные сражения пройдут под Киевом

Массовые конные сражения пройдут под Киевом

10 и 11 августа в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет Фестиваль Средневековья «Былины Древнего Киева». Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет насыщенная программа с представлениями по мотивам древних былин, конные шоу с участием более 30 лошадей, реконструкции средневековых битв, конно-трюковые выступления, множество колоритных средневековых забав, мастер-классы, блюда, приготовленные на кострах, катание на лошадях и много интересного из жизни Средневековья.

10 и 11 августа Княжество Киевская Русь приглашает совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху Средневековья и провести выходные по-настоящему интересно и познавательно. На протяжении двух фестивальных дней гостей Древнего Киева ждет зрелищная театрализованная программа на историческую тематику с участием большого количества богатырей и уникальных породистых лошадей. 10 и 11 августа программа традиционно начнется около 14:00 с торжественного открытия с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов и впечатляющим выездом конной дружины.

Далее на большом ристалище Древнего Киева перед гостями оживут древнеславянские былины, в яркой зрелищной форме повествующие о жизни наших предков. Гости фестиваля увидят в зрелищных постановках большое количество сюжетов из истории Киевской Руси, углубят свои знания о дохристианской эпохе нашей земли и увидят легендарных исторических личностей, святых и князей киевских, сыгравших судьбоносные роли в развитии нашей страны. Среди них основатели Киева Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь, святой Андрей Первозванный, князья Аскольд, Вещий Олег, Игорь, Ярослав, Святослав, Мстислав, Владимир Мономах.

Также гости смогут воочию увидеть воссоздание сражений, определивших историю Киевской Руси. Бесстрашные воины наденут тяжелые рыцарские доспехи, вес которых достигает 40 кг, возьмут в руки настоящее средневековое оружие и сойдутся в настоящем «побоище». Опытные актеры-каскадеры поразят зрителей зрелищными трюками верхом на лошадях и владением средневековым оружием: луком, мечами, копьями. А еще гости увидят конные кавалькады, огненные эффекты, кавалерийские сходы и грациозные конные ристания.

На фестивале зрители приобщатся к обрядам наших предков и познакомятся с культурой постоянных спутников Киевской Руси — кочевых народов.

В представлениях примет участие несколько десятков лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из них в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать на них верхом или в экипаже.

После 19:00 гостей ждет феерическая ночная программа со стрельбой горящими ядрами из требушета — единственного действующего в Украине осадного орудия. А в субботу, 10 августа, фаер-шоу подарит гостям фестиваля незабываемые эмоции.

Гости почувствуют себя не просто зрителями, но смогут окунуться в жизнь средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах. Также можно будет пострелять из лука, отчеканить монетку «на счастье», сделать изделие у гончара, облачиться в костюмы времен Киевской Руси, посетить музеи и экспозиции на территории. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». Дети будут в восторге от яркого и безопасного веревочного куба-лабиринта «Мышеловка». Отдохнуть от суеты средневекового города можно будет у живописного Лесного озера.

В Княжеской корчме и в беседках можно отведать блюда, приготовленные на кострах. А уникальные напитки и древние настойки можно будет испить в Питейной «25 рун».

Для тех, кто захочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле или в кемпинге, предварительно забронировав места.

С недавнего времени в Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно управлять лошадью и метко стрелять из лука по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Окончание программы: в субботу, 10 августа, в 22:00; в воскресенье, 11 августа — в 20:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., (скидка до 50% — при условии предварительной покупки билетов на сайте «Парка Киевская Русь»), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 60 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов Обуховского района Киевской области.

Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

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