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В Древнем Киеве отпраздновали Купала по древнеславянскими традициями

В Древнем Киеве отпраздновали Купала по древнеславянскими традициями

Празднование Ивана Купала в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь проходили в течение двух дней, 6 и 7 июля. Как выяснили журналисты «Фразы», у въездных ворот гостей с хлебом и солью встречали жители Древнего Киева и приглашали присоединиться к многочисленным развлечениям, играм, конкурсам, древним обрядам.

Программа празднования началась с торжественного поздравления Великого князя Киевского Владимира и продолжилась парадом княжеских всадников и выступлениями конно-трюкового театра. Опытные наездники-каскадеры поражали зрителей невероятными трюками: ездой вверх ногами, задом наперед, проскальзывая под конем... Кроме этого посетители увидели показательные выступления по стрельбе из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, и в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

Во всех действах были задействованы лошади редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. Все желающие могли подойти к лошадкам, погладить их, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Также посетителей ждали традиционные славянские забавы, веселые конкурсы, танцевальные флеш-мобы, зажигательные хороводы и увлекательный квест «В поисках папоротника».

В Княжестве гостей также ждали мастер-классы по их плетению и пускание венков на воду, традиционные купальские гадания, прыжки через костер, массовый хоровод вокруг Лесного озера и аутентичные обрядовые песни. И все это при свете костров и факелов, в полном погружении во времена Средневековья.

С наступлением темноты гостей Княжества ждала зажигательная, в прямом смысле, ночная программа. Жители Древнего Киева зажгли костры. Поэтому все гости могли обновиться и сжечь негатив, прыгнув через костер. Кульминацией огненной феерии стало сжигание чучела Купалы, чтобы с ним сгорели все проблемы. Веселые хороводы вокруг костра подарили всем небывалый заряд позитива.

В субботу вечером гостей ждало фаер-шоу, а поздно ночью — средневековая дискотека на мистическом Лесном озере.

Как всегда для посетителей были открыты музеи и экспозиции, средневековый тир, монетный двор, Княжеская костюмерная с историческими нарядами времен Киевской Руси, а также мастер-классы по народным ремеслам и ярмарка мастеров.

Ни один гость Древнего Киева не остался голодным. Княжеские повара приготовили множество вкуснейших блюд по средневековым и современным рецептам, в том и на открытом огне. Их можно было отведать в антуражных Княжеской корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе.
А тот, кто захотел продолжить отдых еще на день, смог остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Напоминаем, что в Княжестве Киевская Русь проходят одни из самых масштабных празднований Масленицы, Ивана Купала, Дня Независимости Украины и Покрова по древним традициям.

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь, новости Украины

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